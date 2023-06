POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Einbruch gesucht

Wilsum (ots) - Gestern gegen 15.37 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad "Beta RR 125 Enduro" inklusive eines 15-jährigen Sozius die Straße Am Sportplatz aus der Itterbecker Straße kommend in die Straße Am Mühlenteich. In einer Linkskurve auf Höhe der Straße Am Sportplatz kam der 16-Jährige aus ...

mehr