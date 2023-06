Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Mit Leichtkraftrad gegen Baum - ein 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Wilsum (ots)

Gestern gegen 15.37 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad "Beta RR 125 Enduro" inklusive eines 15-jährigen Sozius die Straße Am Sportplatz aus der Itterbecker Straße kommend in die Straße Am Mühlenteich. In einer Linkskurve auf Höhe der Straße Am Sportplatz kam der 16-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 16-Jährige kam nach Erstversorgung vor Ort mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der 15-Jährige landete durch den Aufprall im Grünbewuchs und blieb glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell