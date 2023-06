POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach versuchtem Einbruch in Firma gesucht

Rhede (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch zwischen 21.30 und 6 Uhr Zutritt zu einem Firmengelände an der Zollstraße in Rhede. Dort entwendeten sie zwei GPS-Empfänger sowie einen Hauptterminal von landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu ...

mehr