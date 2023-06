POL-EL: Haselünne - Haustür beschädigt - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 0.45 und 1.07 Uhr in ein Elektrofachgeschäft an der Schwefinger Straße in Meppen eingebrochen. Sie beschädigten eine Tür und gelangte so in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie mehrere Mobiltelefone. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu ...

