Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Brand gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern kam es gegen 03.00 Uhr am Nordhorn-Almelo-Kanal in Höhe der Fennastraße in Nordhorn zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Mülleimer, eine Bank und umliegendes Unterholz in Brand. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer: 05921 3090 zu melden.

