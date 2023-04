Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstähle aus mehreren Fahrzeugen

Bellheim / Westheim (ots)

Am Nachmittag des 15.04.2023 wurden zwischen Bellheim und Westheim die Seitenscheiben von insgesamt drei Pkw eingeschlagen. Die Fahrzeuge waren an einem Waldweg geparkt und im Zeitraum von 13:20 Uhr bis 16:55 Uhr unbeaufsichtigt gelassen. Aus dem Inneren der Fahrzeuge wurden unter anderem Bargeld, Mobiltelefone und Geldkarten entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird vorab auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Germersheim hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände im Fahrzeug aufzubewahren. Nähere Informationen, wie Auto und Wertsachen geschützt werden können finden sich unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/schuetzen-sie-wertsachen-und-fahr-zeug-vor-dreisten-dieben/ . Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell