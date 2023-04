POL-PDLD: Widerstand geleistet

Bad Bergzabern (ots) - Am Samstagnachmittag (15.04.2023) gegen 17:25 Uhr wurde der Brand eines Werbeschildes in der Weinstraße in Höhe der dortigen HEM-Tankstelle gemeldet. Vor Ort konnte ein verkohltes Werbeschild der Jurrasic Show festgestellt werden. Nähere Informationen zur Ursache sowie zum Löscher des Brandes gibt es aktuell nicht. Hinweise zu der einschreitenden Person sowie zur Brandursache nimmt die ...

