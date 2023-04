Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rollerdiebstahl

Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum vom 14.04.2023 12:00 Uhr bis zum 15.04.2023 gegen 11:15 Uhr kam es in Bad Bergzabern in der Weißenburger Straße zu einem Rollerdiebstahl. Der 42-Jährige ortsansässige Geschädigte hatte diesen mit einem Vorhängeschloss an die Stange eines Verkehrsschildes angeschlossen. Bislang unbekannte Täter demontierten augenscheinlich die Bremsleitung und entwendeten den Roller ohne das angebrachte Schloss zu beschädigen. Der schwarze Roller, Marke Max, hatte einen Wert von circa 1000,-EUR. Hinweise zu dem/den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell