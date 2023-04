POL-PDLD: Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Insheim (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Polizei Landau ein Wasserrohrbuch in Insheim gemeldet. Da von einer Unterspülung der Fahrbahn auszugehen war, wurde die Hauptstraße gesperrt. Der Behebung des Problems nahmen sich die zuständigen Wasserwerke an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Michael Schreiber Telefon: 06341-287-2003 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der ...

