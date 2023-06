Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Bentheim (ots)

Freitagnacht zwischen 00.20 Uhr und 00.32 Uhr kam es in der Straße "Ohmstiege" in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Ohmstiege in Richtung Mersch, als er aus ungeklärter Ursache über eine Verkehrsinsel fuhr. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer: 05922-776600 zu melden.

