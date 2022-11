POL-DA: Höchst/Mümling-Grumbach: Polizei untersagt Weiterfahrt

Erbach (ots) - Ein Vereinsheim im Wiesenweg geriet in der Nacht zum Samstag (05.11.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang in das Gebäude und ließen dort anschließend ein Mischpult, einen Monitor und ein Notebook mitgehen. Zudem wurde Geld aus einer Spendenbox gestohlen. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach ...

