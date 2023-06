Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Trickdiebinnen machen Beute +++ Restaurant von Einbrechern heimgesucht +++ Exhibitionist zugange +++ Brennendes Holzregal +++ Tasche von Frau entrissen +++ Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Trickdiebinnen machen Beute,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Klagenfurter Ring, 29.06.2023, 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag brachten zwei unbekannte Täterinnen eine Seniorin aus Wiesbaden um Bargeld und Schmuck. Die Geschädigte hielt sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Innenstadt auf, als sie im Bereich der Schwalbacher Straße von einer unbekannten Frau auf russischer Sprache angesprochen wurde. Diese Frau gaukelte der ebenfalls russisch sprechenden Wiesbadenerin vor, dass sie ein schreckliches Unglück im engsten Familienkreis der Geschädigten voraussehe, welches jedoch mit Hilfe eines "Rituals" noch abgewandt werden könne. Als dann auch noch eine weitere Frau erschien und eine bereits erfolgreiche Rettung bestätigte, begab sich die Wiesbadenerin mit dem Duo zu ihrer Wohnanschrift im Klagenfurter Ring. Dort wurde ihr angeraten, Bargeld und Schmuck in ein Tuch zu wickeln und dieses über mehrere Tage ins Bett zu legen, um das Unglück abwenden zu können. Nachdem die Seniorin diesem Rat nachkam und in ihrer Wohnung durch Gespräche abgelenkt wurde, musste sie anschließend den Diebstahl der Wertsachen feststellen. Zu dieser Zeit hatten die zwei Täterinnen die Wohnung bereits wieder verlassen. Die beiden Trickdiebinnen wurden als ca. 40-45 Jahre alt beschrieben und sollen Russisch gesprochen haben. Die angebliche Wahrsagerin sei ca. 1,60 Meter groß sowie mollig gewesen und habe ein grüngelbes Blumenkleid sowie goldenen Schmuck getragen. Die Komplizin sei ca. 1,75 Meter groß gewesen. Sie habe hellbraune schulterlange Haare und sei mit einer weißen Bluse, einem grünen Pullover mit Reißverschluss, einem dunklen Rock, schwarzen Sandalen und einer großen schwarzen Brille bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Restaurant von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Sedanplatz, 28.06.2023, 14.00 Uhr bis 29.06.2023, 09.40 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag in ein Restaurant am Sedanplatz eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten, durchsuchten diese und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Exhibitionist zugange,

Mainz-Kastel, Biebricher Straße, 28.06.2023, 11.45 Uhr bis 12.00 Uhr,

(pl)In Mainz-Kastel zeigte sich am Mittwochmittag ein unbekannter Mann auf dem Fußweg zwischen der Biebricher Straße und der Wiesbadener Landstraße vorbeilaufenden Kindern in schamverletzender Art und Weise. Der Mann soll zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr im Bereich einer Sitzbank auf einem dunklen Motorroller gesessen und währenddessen an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Der Exhibitionist soll ca. 45-50 Jahre alt sowie kräftig gewesen sein und einen Motorradhelm mit geöffnetem Visier, ein hellblaues Oberteil und eine lange dunkle Hose getragen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Brennendes Holzregal,

Wiesbaden-Bierstadt, Weimarer Straße, 30.06.2023, 05.00 Uhr,

(pl)In der Weimarer Straße in Bierstadt brannte am frühen Freitagmorgen ein vor einer Garage abgestelltes Holzregal. Der Brand wurde gegen 05.00 Uhr festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Durch das Feuer wurden die Garage sowie ein darinstehendes älteres Auto in Mitleidenschaft gezogen und ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro verursacht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Tasche von Frau entrissen,

Wiesbaden, Kirchgasse, Donnerstag, 29.06.2023, zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr,

(ste)In der Nacht zum Donnerstag ist einer Frau in Wiesbaden eine Umhängetasche entwendet worden. Die 31-Jährige lief zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr die Kirchgasse entlang, als ihr von einem entgegenkommenden Mann plötzlich die Umhängetasche entrissen wurde. Anschließend flüchtete der Dieb mit der Beute fußläufig in unbekannte Richtung.

Der Täter soll 25 bis 35 Jahre alt gewesen sein und einen dunklen Trainingsanzug sowie eine dunkle Basecap getragen haben.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

6. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, zwischen Nordenstadt und Erbenheim

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

