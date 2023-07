Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Nach Unfallfluchten bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe

Dillenburg (ots)

Nach Verkehrsunfallfluchten in Wetzlar, Braunfels, Hüttenberg und Solms sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeuge machen können. Hinweise nehmen die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Im Philosophenweg beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Der graue C-Klasse Kombi stand am 02.07.2023 (Sonntag), zwischen 11.50 Uhr und 16.00 Uhr, in Höhe der Hausnummer 11. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den Benz und ließ einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zurück.

Braunfels: Auf rund 200 Euro schätzt die Polizei den Unfallschaden an einem Holzzaun im Hegebachweg. Der Unfallfahrer war am 04.07.2023 (Dienstag), zwischen 08.00 Uhr und 20.10 Uhr auf Höhe der Hausnummer 8 gegen den Zaun geprallt und hatte das Weite gesucht.

Hüttenberg-Hochelheim: Beim Vorbeifahren beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen in der Brückenstraße geparkten blauen Toyota Yaris. Ohne sich um den rund 500 Euro teuren Schaden zu kümmern, floh der Unfallfahrer. Zeugen, die den Unfall in der Zeit vom 04.07.2023 (Dienstag), gegen 16.00 Uhr bis Mittwoch (05.07.2023), gegen 10.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Solms-Oberndorf: Nach einem Parkplatzunfall am 05.07.2023 (Mittwoch) in der Oberndorfer Straße bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr stand auf dem Parkplatz der Taunushalle ein grauer Ford EDGE. Vermutlich beim Rangieren prallte der Unfallfahrer gegen den Ford und ließ am hinteren Radkasten, an der Fondtür sowie an der hinteren Felge der Beifahrerseite einen Schaden von rund 5.000 Euro zurück.

Hüttenberg-Rechtenbach: Am Donnerstagabend (06.07.2023) wurde der Besitzer eines blauen VW Golf Opfer einer Verkehrsunfallflucht. Der Wagen stand zwischen 08.00 Uhr und 17.30 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Heidestraße. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer beim Ein- oder Ausparken die Beifahrerseite des Golfs touchierte. Die Reparatur des Unfallschadens wird rund 5.000 Euro kosten.

Guido Rehr, Pressesprecher

