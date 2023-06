Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei findet bei Durchsuchung mutmaßliches Diebesgut

Hochwertige Sonnenbrillen, Funktionskleidung und Schuhe haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstag bei einem 29-jährigen Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt. Die Polizisten waren alarmiert worden, weil sich der 29-Jährige bei seiner Aufnahme in die Landeserstaufnahmestelle aggressiv und renitent verhielt. Bei einer Nachschau stießen die Beamten auf das mutmaßliche Diebesgut. Zudem fanden die Ermittler zwei Messer, die sie sicherstellten. Weil sich der psychische Gesundheitszustand des 29-Jährigen während der weiteren Ermittlungen zunehmend verschlechterte, brachten ihn die Polizisten in eine Fachklinik. Gegen den Zugriff der Beamten wehrte sich der Tatverdächtige, weshalb gegen ihn nun nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt wird.

Hettingen

Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 19.30 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Ein 64 Jahre alter Porsche-Fahrer kam zwischen Gammertingen und Hettingen in einer Linkskurve ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 64-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in eine Klinik. Um den Porsche kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Während der Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt.

