Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Korrektur zu unserer heutigen Pressemitteilung für den Landkreis Ravensburg von 14.20 Uhr

Landkreis Ravensburg (ots)

Im drittletzten Bericht für den Landkreis Ravensburg hat sich im Ort ein Fehler eingeschlichen: die Sachbeschädigungen am Skaterplatz haben sich nicht in Wangen, sondern in Isny zugetragen. Wir bitten darum, den Fehler zu entschuldigen.

