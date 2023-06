Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Ladendiebin verletzt Mitarbeiter

Durch Kratzen und Beißen hat sich eine Ladendiebin am Dienstagnachmittag zur Wehr gesetzt, als sie bei einem Diebstahl in einem Modegeschäft in der Adlerstraße von einem Mitarbeiter gestellt wurde. Die Diebin, die als etwa 30 Jahre alt, schlank und etwa 170 cm groß beschrieben wird, stahl verschiedene Artikel im Wert von rund 80 Euro. Sie entfernte die Sicherungen an den Artikeln und wollte gerade das Geschäft verlassen, als sie von dem 46-jährigen Mann angesprochen und festgehalten wurde. Durch die massive Gegenwehr, bei der der 46-Jährige verletzt wurde, gelang ihr samt Diebesgut die Flucht. Sie lief in Richtung Eisenbahnstraße, wo sie von dem Mitarbeiter, der die Verfolgung aufgenommen hatte, nochmals kurz gestoppt wurde. Abermals gelang ihr die Flucht. Die Diebin soll schulterlange rotblonde Haare gehabt haben und war mit einer blauen Jeansjacke, einer rot-gemusterten Stoffhose und blauen Schuhen bekleidet. Außerdem hatte sie eine braune Ledertasche bei sich. Personen, denen die Frau aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden, das gegen die Unbekannte wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Schlier

Frau fällt auf Betrüger herein

An Straftäter Geld überwiesen hat eine 62 Jahre alte Frau aus einem Teilort, die Opfer eines Betrügers wurde. Die Täter kontaktierten sie per SMS und gaben sich als ihre Tochter mit neuer Handynummer aus, die in Geldnöten stecke. Da die vermeintliche Tochter keinen Zugriff mehr auf ihr Online-Banking habe, wurde die 62-Jährige gebeten, eine vierstellige Summe zu überweisen. Die Frau schenkte dem Betrüger Glauben und überweis das Geld. Erst im Nachgang wurde sie stutzig und wollte die Echtheit der Geschichte überprüfen, doch da war es schon zu spät. Die Täter reagierten nicht mehr. Die Polizei warnt aktuell wieder vermehrt vor den Betrügern an Telefon und Handy. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von fremden Nummern oder Personen angerufen und schon nach kurzem Kontakt um Geld gefragt werden. Überprüfen Sie die Glaubhaftigkeit der Bitte und stellen Sie Nachfragen. Lassen Sie sich nicht unter zeitlichen Druck setzen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei. Weitere Tipps finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Leutkirch

Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Wegen Einbruchs und Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Leutkirch gegen zwei junge Männer im Alter von 18 und 22 Jahren. Das Duo stieg über ein gekipptes Fenster in eine Unterkunft in der Sudetenstraße ein und stahl offenkundig. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei, welche die Männer nach kurzer Flucht durch Gärten und über Hecken im Bereich der Straße "An der Rauns" stellte. Auf der Flucht hatten die Täter verschiedenes Diebesgut, das aus dem Einbruch sowie einem Diebstahl aus einem Auto, der sich in der Nacht zum Dienstag ereignet hat, herrührte, abgelegt. Es wurde von den Beamten eingesammelt und beschlagnahmt. Es handelte sich um eine Sonnenbrille, die aus einem unverschlossenen schwarzen VW Golf in der Bahnhofstraße stammen dürfte, sowie eine EC-Karte und eine Feinwaage mit Rauschgift, die die Männer augenscheinlich bei dem Einbruch mitgenommen hatten. Während der Verfolgungsaktion fiel den Beamten auch ein Autofahrer auf, der mehrfach die Straße entlangfuhr und sich in der Nähe des Tatortes aufhielt. Der 34-Jährige wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, über die er sich lautstark aufregte und weigerte, den Aufforderungen der Beamten nachzukommen. Da er zudem versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, das geöffnete Fenster des Autos schließen wollte und die Beamten zudem beleidigte, hat er sich nun ebenfalls strafrechtlich zu verantworten.

Das Polizeirevier Leutkirch sucht im Zusammenhang mit der Festnahme der Einbrecher noch Zeugen, die den Diebstahl aus dem Wagen in der Bahnhofstraße beobachtet haben. Neben der Sonnenbrille wurden bei der Tat in der Nacht zum Dienstag auch eine Smartwatch und ein Handy gestohlen, von denen bisher jede Spur fehlt. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Leutkirch

Autofahrerin übersieht Biker

Einen 59-jährigen Motorradfahrer übersehen hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der L318 zwischen Leutkirch und Isny. Die 41 Jahre alte Mercedes-Lenkerin überfuhr von der Landesstraße aus Urlau kommend die Stoppstelle zur L318. Dabei prallte sie im Kreuzungsberiech mit dem in Richtung Leutkirch fahrenden Biker zusammen. Dieser wich zwar noch aus und bremste, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Er stürzte und verletzte sich leicht. An Auto und Motorrad entstand ein Gesamtschaden von rund 3.500 Euro.

Leutkirch

Messer bei Auseinandersetzung unter Jugendlichen gezückt

Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren sind am Dienstag gegen 13 Uhr auf dem Gelände einer Schule derart aneinandergeraten, dass der Jüngere seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzte. Nach einem zunächst verbalen Streit soll der 15-Jährige ein Messer gezogen und sein Gegenüber bedroht haben. Anschließend soll es zu einem Gerangel gekommen sein, in dessen Verlauf der Ältere mehrere Schnittverletzungen an den Fingern erlitt. Er musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden, wo die Wunde versorgt und genäht wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und klärt die genauen Hintergründe der Tat.

Wangen

Nach Sachbeschädigungen an Skaterplatz - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben in den letzten Wochen am Skaterplatz in der Rainstraße Feuer gelegt. Die Täter setzten zwischen Samstag, 27.05., und Sonntag, 11.06., einen Quader und eine Sitzbank in Brand, der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Am frühen vergangenen Sonntagmorgen soll es an der Anlage abermals gebrannt haben. Gegen 0.30 Uhr entzündeten die unbekannten Täter ein flaches Spielgerät, das daraufhin abbrannte. Wie hoch der dabei entstandene Schaden ist, ist noch nicht bekannt. In beiden Fällen wurde ein Brandmittel zur Entzündung genutzt. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

Weingarten

Verletzt bei Auffahrunfall

In der Niederbieger Straße ist ein 85 Jahre alter Ford-Fahrer am Dienstag gegen 12.30 Uhr einem vorausfahrenden VW aufgefahren. Der VW-Lenker hatte übersehen, dass der 19-jährige Fahrer im VW an der Kreuzung mit der Weltestraße nach rechts abbiegen wollte, und bremste, weil er eine neben ihm fahrende Radfahrerin passieren lassen musste. Bei dem Zusammenstoß der Autos verletzte sich der 19-Jährige leicht. Er wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Wagen entstand ein Schaden von jeweils rund 4.000 Euro.

Weingarten

Fahrradkontrollen

Das Polizeirevier Weingarten hat am Montagmorgen in der Waldseer Straße Fahrradkontrollen durchgeführt. Zwischen 8 Uhr und 12 Uhr stellten die Beamten insgesamt 15 Verstöße der kontrollierten Radfahrer fest. Diese haben nun mit Verwarngeldern zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell