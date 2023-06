Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vor Polizei geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 21-Jähriger am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr versucht hat, durch eine Flucht mit seinem Motorroller einer Polizeikontrolle zu entkommen, ermittelt die Polizei strafrechtlich und sucht Zeugen. Der junge Mann war gemeinsam mit einem noch unbekannten Sozius in der Windhager Straße unterwegs und gab beim Erkennen der Polizeistreife Gas. Trotz Anhalteaufforderungen fuhr er über den angrenzenden Fußweg und bog in die Polozker Straße ab. Dort warf er das Gefährt zu Boden und beide rannten zu Fuß weiter. Die Polizisten stoppten den 21-jährigen Lenker nach kurzer Verfolgung und dem Einsatz von Pfefferspray, der Sozius suchte unerkannt das Weite. Grund für die Flucht dürfte sein, dass der junge Mann am Steuer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und er mutmaßlich unter der Einwirkung von berauschenden Substanzen stand. Er musste die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Er wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zeugen, die Hinweise zum Sozius geben können oder durch die Fahrweise des Roller-Lenkers behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Friedrichshafen

Rollerfahrer erblickt die Polizei und gibt Gas

Strafrechtliche Konsequenzen drohen einem 22-Jährigen, der am Dienstag gegen 23.45 Uhr unerlaubt mit einem Motorroller durch Friedrichshafen gefahren ist und versucht hat, der Polizei zu entkommen. Beamte waren in der Ehlersstraße auf den jungen Mann aufmerksam geworden, als dieser ohne Helm entgegenkam. Die Polizisten erkannten den Mann am Steuer von einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt wieder und nahmen die Verfolgung auf. Anstatt der Aufforderung anzuhalten nachzukommen, gab der 22-Jährige Gas, überfuhr eine rote Ampel und konnte zunächst flüchten. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen trafen ihn kurze Zeit später im Bereich der Scheffelstraße an. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm rund 1,4 Promille, weshalb er in einer Klinik zwei Blutproben abgeben musste. Weil er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, kommt neben der Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr auch eine weitere Strafanzeige auf den 22-Jährigen zu.

Bodenseekreis / Immenstaad

Seniorin übergibt Ersparnisse an Betrüger

Am Dienstag ist eine Seniorin aus dem Bodenseekreis einem Betrug aufgesessen und hat ihre Ersparnisse an einen Unbekannten übergeben. Die Frau war am Vormittag telefonisch kontaktiert worden. In diesem Gespräch gab ihr Gegenüber an, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem mehrere Personen tödlich verletzt wurden. Ein angeblicher Staatsanwalt teilte ihr im Verlauf des weiteren Telefonats mit, dass eine Inhaftierung nur durch eine Kaution im fünfstelligen Euro-Bereich abgewendet werden könne. Die ältere Frau schenkte der Geschichte Glauben, packte Geld und Goldbarren in eine Tasche und übergab diese, wie mit den Betrügern vereinbart, im Bereich Kippenhausen an einen Abholer. Erst später flog der Betrug auf. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Betrugs und bittet Zeugen, die gegen 15.30 Uhr im Bereich der Kirchberger Straße Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Der Abholer wird als etwa 175cm groß und zwischen 55 und 60 Jahre alt beschrieben. Er hatte einen Bauchansatz und mutmaßlich braune Haare. Er war mit einem grünen Oberteil und grünen Hosen bekleidet und trug keine Brille. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor diesen sogenannten "Schockanrufen". Hinweise und Tipps rund um das Thema Betrug finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Oberteuringen

Vorfahrt genommen - Unfall

Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr bei Blankenried ereignet hat. Ein 26 Jahre alter Kleintransporter-Lenker fuhr von Ailingen kommend auf die Landesstraße 329 ein und nahm dabei einem 35 Jahre alten VW-Fahrer die Vorfahrt. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und prallte mit der Front in die Seite des Renault Master. Dabei entstand am Wagen des Unfallverursachers rund 8.000 Euro, am VW etwa 20.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzungen zogen sich die Unfallbeteiligten nicht zu.

Meckenbeuren

Feld in Brand

Zum Brand eines Getreidefeldes in Laufenen rückten am Dienstag gegen 13.30 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei aus. Zwei Männer, die sich bei Arbeiten mit einem Mähdrescher auf dem Feld aufhielten, waren auf aufsteigenden Rauch aufmerksam geworden und konnten eine Ausbreitung des folgenden Brandes selbst nicht verhindern. Die mit 13 Fahrzeugen und etwa 90 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr löschte den Brand. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte heißes Öl der Arbeitsmaschine in Verbindung mit der Trockenheit und der Hitze Ursache des Feuers gewesen sein. Durch die rasche Ausbreitung fielen den bisherigen Einschätzungen zufolge in kürzester Zeit rund 200 mal 200 Meter Erntefeld den Flammen zum Opfer. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Kressbronn

Auffahrunfall

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag gegen 15.30 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 31. Ein 44 Jahre alter Lastwagenfahrer war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und erkannte aus Unachtsamkeit das Stauende vor ihm zu spät. Er versuchte noch nach links auszuweichen, konnte einen Auffahrunfall jedoch nicht mehr verhindern. Er prallte mit der rechten Seite des Führerhauses in das Heck des vorausfahrenden Lkw. Während das Fahrzeug des Unfallverursachers erheblich beschädigt wurde und der Sachschaden auf etwa 70.000 Euro geschätzt wird, fällt der Schaden am vorderen Lkw mit wenigen tausend Euro verhältnismäßig gering aus. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Überlingen

Zu schnell unterwegs

Mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro muss ein 23-Jähriger rechnen, der es am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 31 offenbar ziemlich eilig hatte. Der junge Mann drückte bei erlaubten 70 km/h zu stark aufs Gas seines Ford und rauschte mit etwa 120 km/h durch die Geschwindigkeitskontrolle. Die Beamten zogen ihn direkt nach der Lasermessung aus dem Verkehr und zeigten ihn entsprechend an.

Owingen

Missglücktes Überholmanöver - Autofahrerin ohne Führerschein

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Landesstraße 195 zwischen Owingen und Überlingen ermittelt die Polizei Überlingen gegen die Unfallverursacherin. Die 53-Jährige war mit ihrem Wagen in Richtung Überlingen unterwegs und überholte einen vorausfahrenden Lastwagen. Beim Einscheren streifte sie den Lkw an der linken Fahrzeugseite, woraufhin Gesamtsachschaden von etwa 5.000 Euro entstand. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, nun muss sie mit einer Strafanzeige rechnen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Weil ein Unbekannter am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr einen auf dem Rathausparkplatz in der Aachstraße abgestellten Audi A3 angefahren und danach einfach die Flucht ergriffen hat, ermittelt der Polizeiposten Meersburg und sucht Zeugen. Durch das missglückte Parkmanöver entstand am Heck des Pkw Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

