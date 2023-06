Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen-Laiz

Unbekannte schlagen Mann in Wohnung - Kriminalpolizei ermittelt

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Sonntagabend gegen 23 Uhr einen 41-Jährigen in dessen Wohnung aufgesucht und unter anderem geschlagen. In einem unbeobachteten Moment konnte der 41-Jährige zu Fuß die Flucht ergreifen und rannte die Franz-Eisele-Straße entlang. Dabei wurde er zeitweise von einem der beiden Täter fußläufig verfolgt, der aber von einer weiteren Verfolgung abließ, als das Opfer auf Zeugen stieß. Im weiteren Verlauf soll das Duo mit einem dunklen Van mit TUT-Kennzeichen davongefahren sein und in der Hauptstraße auf Höhe einer Bäckerei nochmals kurz angehalten haben. Später stellte sich heraus, dass die beiden Täter aus der Wohnung unter anderem ein Smartphone entwendet haben. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, die Hinweise zu dem Wagen oder zu den beiden Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Ein Täter wird als Anfang 30 Jahre alt und korpulent beschrieben. Er hat schwarze kurze Haare sowie einen Bart und trug dunkle Kleidung. Sein Komplize ist Mitte 20, auffallend dünn und hatte blonde Haare, die an den Seiten kurz waren. Auch er trug dunkle Kleidung und ein Basecap.

Veringenstadt

Zaun angefahren und das Weite gesucht

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Zaun in der Scheibenbergstraße touchiert und Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro verursacht. Im Anschluss fuhr der Unbekannte, der mit einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, weiter. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeuglenker oder dessen Fahrzeug nimmt der Polizeiposten Gammertingen, der nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Bad Saulgau

Stark abgebremst - Auffahrunfall ist die Folge

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 18 Uhr auf der B 32 leicht verletzt worden. Ein bislang unbekannter Renault-Lenker bremste zwischen Altshausen und Bad Saulgau an der Abzweigung Richtung Haid abrupt und bog, ohne sich auf der Linksabbiegespur einzuordnen, nach links Richtung Hoßkirch ab. Eine nachfolgende 20-jährige Pkw-Lenkerin konnte durch eine Vollbremsung ein Auffahren verhindern. Ein ihr folgender 24-jähriger Motorradfahrer konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Motorrad, der Sachschaden wird auf insgesamt rund 4.000 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem grünen Renault älteren Baujahrs mit RV-Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

