Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Person in hilfloser Lage wurde Hilfeleistung verwehrt

Waldsee (ots)

Am Sonntag, den 11.06.2023, gegen 01:00 Uhr, meldete ein Anwohner Hilferufe im Bereich der Schillerstraße. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten den Mitteiler und eine 32-jährige Frau mit stark blutender Kopfplatzwunde antreffen. Auf Nachfrage teilte die Verletzte mit, dass sie gestolpert sei und sich infolge des Sturzes die Verletzung am Kopf zuzog. Sie habe einen Angehörigen verständigt, welcher unmittelbar nach dem Sturz, aber noch vor dem Mitteiler und den eingesetzten Beamten, vor Ort gekommen sein soll. Dieser habe ihr jedoch lediglich Vorwürfe gemacht und anschließend die Örtlichkeit, ohne Hilfe zu leisten, wieder verlassen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Gestürzten ergab einen Wert von 3,52 Promille. Die Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den Betreffenden wurde eine Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung eingeleitet, da es in diesem Fall erforderlich und zumutbar gewesen war der Verletzten zu helfen. Die Polizei weißt in diesem Zuge darauf hin, dass bei Unglücksfällen, gemeiner Gefahr oder Not Hilfe zu leisten ist, wenn dies erforderlich und zumutbar ist, sofern keine erhebliche eigene Gefahr besteht und hierdurch keine anderen wichtigen Pflichten tangiert werden.

