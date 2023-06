Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: gefährliche Körperverletzung

Frankenthal (ots)

Am 11.06.2023, gegen 02:00 Uhr, geriet ein 42-Jähriger aus Frankenthal in einer Kneipe in der Eisenbahnstraße in Frankenthal in eine körperliche Auseinandersetzung mit einer Gruppe, bestehend aus 5 Personen. Die Gruppe schlug hierbei mehrfach auf den 42-jährigen Geschädigten ein. Daraufhin versprühte ein unbeteiligter 65-Jähriger aus Frankenthal ein Tierabwehrspray in der Kneipe. Die 5-köpfige Personengruppe entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Der 42-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen im Gesicht, sowie einer Atemwegsreizung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell