POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) - Am Freitagnachmittag entdeckte der Inhaber einer Gaststätte in der Armbruststraße in Speyer den Einbruch in sein Lokal. Noch unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zur Gaststätte. Im Innern waren Glücksspielautomaten und Dartautomaten das Ziel der Täter. Diese wurden, zum Teil gewaltsam, geöffnet. Die Schadenshöhe kann ...

