Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl

Hausfriedensbruch

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 09.06.2023, gegen 19:30 Uhr, betrat ein 53-Jähriger unberechtigt mehrere fremde Grundstücke in der Ernst-Roth-Straße in Bobenheim-Roxheim. Hierbei versuchte er verschiedene Gegenstände zu entwenden. Er ließ jedoch davon ab, als er von Zeugen angesprochen wurde. Schließlich konnte er durch die Polizei kontrolliert werden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens während der Kontrolle, sowie zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 53-Jährige in Gewahrsam genommen. Im Anschluss bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 53-Jährigen aus Bobenheim-Roxheim einen Wert von 1,28 Promille.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell