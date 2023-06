Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sexuelle Belästigung 09.06.2023, 21:34

Speyer (ots)

Am Freitagabend wandte sich eine 21-Jährige an die Polizei, da sie zuvor sexuell wurde. In der Warteschlange einer Supermarktkasse in der Fußgängerzone von Speyer entblößte der hinter ihr wartende Mann sein Glied und drückte es gegen das Gesäß der Geschädigten. Diese verließ den Supermarkt und verständigte die Polizei. Durch die alarmierten Beamte wurde der alkoholisierte 22-jährige Mann festgestellt und in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell