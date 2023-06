POL-PDLU: Betrunkener Radfahrer bleibt an PKW hängen

Schifferstadt (ots) - Bei einer am gestrigen Nachmittag durchgeführten Kontrollstelle in der Speyerer Straße am Südbahnhof wurden 9 Gurtverstöße und 1 Handyverstoß festgestellt. Weiterhin erlosch bei einem PKW die Betriebserlaubnis, da Änderungen am Fahrwerk und der Auspuffanlage vorgenommen wurden. Der 21-jährige Fahrer muss sein Fahrzeug nun bei einer Prüfstelle vorfahren. Aufgrund der Verstöße wurden ...

