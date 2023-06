Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener Mofa-Fahrer baut Unfall

Böhl-Iggelheim (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 08:30 Uhr, stieß ein 37-jähriger Mofa-Fahrer in der Lilienstraße mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug zusammen. Hierdurch erlitt der Mann eine leichte Verletzung am Arm. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Es folgte die Blutentnahme durch einen Arzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell