POL-PDLU: Diebstahl von Badeschlappen

Altrip (ots) - Am 07.06.2023, zwischen 13:30 Uhr und 13:50 Uhr, klingelte ein angeblicher Mitarbeiter der Wasserwerke bei einer Seniorin in der Maxburgstraße. Der Mann gab an, dass es Beschwerden durch Nachbarn aufgrund von verschmutztem Wasser gegeben hätte und er dies nun überprüfen müsse. In der Wohnung sollte sich die Seniorin längere Zeit im Bad aufhalten, ...

