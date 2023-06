Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall vermutlich aufgrund medizinischer Ursache

Mutterstadt (ots)

Am 08.06.2023, gegen 09:10 Uhr, kam ein 86-jähriger PKW-fahrer vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache in der Blockfeldstraße von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten PKW und einer Straßenlaterne zusammen. Schlussendlich stoppte der PKW an einer Mülltonnenumrandung. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

