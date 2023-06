Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort 09.06.2023, 13:52 Uhr

Speyer (ots)

Am Freitagmittag beobachteten Zeugen einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Innenstadt von Speyer. Hier stieß ein junger Mann mit seinem PKW gegen ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich nach dem Zusammenstoß eilig von der Unfallörtlichkeit. An dem beschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Durch die Zeugen konnte das amtliche Kennzeichen des flüchtenden PKW abgelesen und der Polizei mitgeteilt werden. Polizeibeamte konnten so den 19-jährigen Fahrer und sein mutmaßliches Fluchtmotiv ermitteln: Der junge Mann aus Speyer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Als er von den Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen wurde, nahm er gerade die Schäden an dem von ihm gefahrenen PKW in Augenschein. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch gegen die 56-jährige Mutter des Unfallverursachers mussten die Beamten ein Strafverfahren einleiten. Sie war die Halterin des Fahrzeuges und gestattete die Fahrt ihres Sohnes ohne Fahrerlaubnis. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war sie zum Unfallzeitpunkt die Beifahrerin ihres Sohnes.

