LPI-SLF: Mann nachts gegen 04 Uhr mit mehr als 1,9 Promille unterwegs

Königsee (ots) - Im Laufe des gestrigen Donnerstages versuchten Betrüger in insgesamt drei Fällen, überwiegend ältere Personen telefonisch über Bargeldbestände bzw. deren Vermögen auszufragen. Als angebliche Polizisten tarnten sich die Anrufer und berichteten über angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft und stellten anschließend persönliche Fragen an die Angerufenen. In keinem der drei Fälle kam es zum ...

