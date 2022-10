Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drei Trickbetrugsanrufe: Falsche Polizeibeamte

Königsee (ots)

Im Laufe des gestrigen Donnerstages versuchten Betrüger in insgesamt drei Fällen, überwiegend ältere Personen telefonisch über Bargeldbestände bzw. deren Vermögen auszufragen. Als angebliche Polizisten tarnten sich die Anrufer und berichteten über angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft und stellten anschließend persönliche Fragen an die Angerufenen. In keinem der drei Fälle kam es zum Vermögensschaden oder ähnliches, alle Angerufenen handelten geistesgegenwärtig, beendeten die Telefonate beziehungsweise gaben keine Auskunft auf Fragen zu Vermögensgegenständen im Haus. Bei derartigen Anrufen rät die Polizei, keine Angaben zu persönlichen Umständen, Bargeldbeständen oder privaten Angelegenheiten im Allgemeinen zu machen. Beenden Sie derartige Telefonate und wenden sich an Familienangehörige, Bekannte oder die zuständige Polizeidienststelle. Ähnliche Trickbetrugsvarianten sind zum Beispiel auch sogenannte Schockanrufe, in welchen ein (meist tödliches) Unfallszenario von Familienangehörigen vorgetäuscht wird, und die Angerufenen aufgefordert werden, Bargeld zu zahlen bzw. an Abholer zu übergeben. Auch der Enkeltrick sowie die Whatsapp-Betrugsmasche sind weiterhin allgegenwärtig.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell