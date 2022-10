Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bus fährt sich fest, Vollsperrung der Ortslage

Lauscha (ots)

Ein festgefahrener Bus sorgte am Dienstagnachmittag für eine zeitweise Vollsperrung der Ortschaft Lauscha. Gegen 15:30 Uhr wurde bekannt, dass ein Kraftomnibus sich am Berg in der Oberlandstraße/ Kirchstraße festgefahren hatte. Rund eine Stunde waren mehrere Einsatzkräfte in dem Zusammenhang gebunden, bis der Busfahrer das Gefährt schließlich eigenständig aus der misslichen Lage rangieren konnte. Durch das Manöver wurde offensichtlich ein Teil der Fahrbahn beschädigt. Durch die Vollsperrung entstand Stau.

