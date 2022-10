Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und PKW-Fahrer

Saalfeld (ots)

Eine Fußgängerin wurde gestern Nachmittag durch einen Verkehrsunfall in Saalfeld verletzt. Ein 63-Jähriger fuhr die Pfortenstraße entlang und beabsichtigte, an der Kreuzung Pfortenstraße / Melanchtonstraße nach rechts in diese einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer die Kreuzung überquerenden, 74-jährigen Fußgängerin. Die Frau stürzte in der Folge und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

