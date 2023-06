Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte 09.06.2023

Speyer (ots)

Am Freitagnachmittag entdeckte der Inhaber einer Gaststätte in der Armbruststraße in Speyer den Einbruch in sein Lokal. Noch unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zur Gaststätte. Im Innern waren Glücksspielautomaten und Dartautomaten das Ziel der Täter. Diese wurden, zum Teil gewaltsam, geöffnet. Die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell