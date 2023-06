POL-PDLU: Frankenthal - Strohhutfest, dritter Tag

Frankenthal (ots) - Am frühen Morgen des 10.09.2023, gegen 04:45 Uhr, traf ein 33-jähriger aus Lauffen am Neckar vor einer Bar in der Mühlstraße in Frankenthal auf eine sechsköpfige Personengruppe. Grundlos wurde der 33-Jährige durch die Personengruppe angepöbelt. Eine Person aus der Gruppe verletzte den 33-jährigen Geschädigten unvermittelt mit einem Messer. Die Personengruppe flüchtete anschließend von der ...

