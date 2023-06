Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Frankenthal (ots)

Am Morgen des 11.06.2023, gegen 05:15 Uhr, ereignete sich am Kanal in Frankenthal ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die beiden Unfallbeteiligten Pkw fuhren hintereinander, als der 38-jährige vorausfahrende Fahrer über einen herausgehobenen Gullydeckel fährt. In Folge dessen wurde der Gullydeckel hochgeschleudert und flog gegen die Fahrzeugfront des nachfolgenden Pkw. Der 33-Jährige Fahrer des nachfolgenden Pkw wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

