PP Ravensburg: Korrektur zu unserer heutigen Pressemeldung für den Bodenseekreis von 14.45 Uhr

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen-Laiz Unbekannte schlagen Mann in Wohnung - Kriminalpolizei ermittelt Zwei bislang unbekannte Männer haben am Sonntagabend gegen 23 Uhr einen 41-Jährigen in dessen Wohnung aufgesucht und unter anderem geschlagen. In einem unbeobachteten Moment konnte der 41-Jährige zu Fuß die Flucht ergreifen und rannte die Franz-Eisele-Straße entlang. Dabei wurde er zeitweise von einem der ...

mehr