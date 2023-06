Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Mitarbeiter unterschlägt Briefsendungen

Bei einer Wohnungsdurchsuchung haben Polizeibeamte bei einem 46-Jährigen zufällig rund 150 Briefe an verschiedene Empfänger aufgefunden und sichergestellt. Wie sich herausstellte, hatte der Beschäftigte eines Versanddienstleisters die Sendungen nicht zugestellt. Er muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses rechnen.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr an einem BMW in der Gutenbergstraße hinterlassen. Der Unbekannte touchierte den Pkw mutmaßlich mit einem Fahrrad hinten links und suchte im Anschluss das Weite. Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Fahrerflucht nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Dienstag kurz nach 10 Uhr bei einem 33-jährigen Autofahrer festgestellt. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Wagen stehen lassen. Sollte die Blutuntersuchung den Konsum illegaler Drogen bestätigen, erwarten den Mann ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein mehrwöchiges Fahrverbot. In dem Fahrzeug fanden die Polizisten zudem ein verbotenes Messer, weshalb auf den 33-Jährigen nochmals ein Bußgeld zukommt.

Herbertingen

Werkzeuge entwendet

Von einer Baustelle an der B 32 zwischen Herbertingen und Mengen haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag Werkzeug entwendet und dadurch Schaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge begaben sich die Täter auf die Ladeflächen der vor Ort abgestellten Materialfahrzeuge und brachen dort mehrere gesicherte Kisten mit roher Gewalt auf. Aus den Behältnissen entwendeten die Diebe mehrere Akku-Schrauber, eine Akku-Flex, Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen des Herstellers "Hilti" sowie die zugehörigen Akkus. Zeugen der Tat sowie Personen, die Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 beim Polizeiposten Mengen zu melden.

Pfullendorf

Hochwertiges Pedelec entwendet

Auf dem Stadtseefest hat ein Unbekannter am Montag zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr ein Pedelec des Herstellers "Conway" im Wert von rund 3.000 Euro gestohlen. Der Besitzer hatte das Rad eigenen Angaben zufolge verschlossen im Bereich des Toilettenwagens abgestellt, wo es der Dieb entwendete. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des schwarzen Pedelecs mit grünem Streifen auf dem Akku und ergonomischen Handgriffen geben können, mögen sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf melden.

