Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Mini auf Schießplatz gedotzt + Radlader in Driedorf geklaut + E-Scooter verschwunden + VW-Lack am Rewe zerkratzt + Zeugen nach Unfallflucht in Nauborn gesucht + Radfahrer flieht nach Unfall +

Dillenburg

Herborn: Parkplatzrempler auf dem Schießplatz -

Am Dienstag beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen auf dem Schießplatz geparkten schwarzen Mini-Cooper. Vermutlich beim Rangieren stieß der Flüchtige gegen das Heck des Mini und ließ dort einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Zeugen, die den Unfall zwischen 07.35 Uhr und 15.00 Uhr beobachteten oder die Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Driedorf: Radlader geklaut -

Auf der Baustelle des neuen EDEKA-Marktes in der Stadionstraße schlugen Anfang der Woche Diebe zu. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen den Motor des gelben Radladers der Marke "Kramer" kurzschlossen und ihn davonfuhren oder mit einem Anhänger abtransportierten. Zeugen, die den Diebstahl beobachteten oder Angaben zum Verbleib des rund 25.000 Euro teuren Radladers machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar: E-Scooter verschwunden -

Auf dem Parkplatz der Alexander-von-Humboldt-Schule erbeutete Ende Juni ein Dieb einen schwarz-grauen E-Scooter. Der Besitzer hatte den Scooter der Marke "Xiaomi" am 27.06.2023 (Dienstag), gegen 08.00 Uhr, auf dem Parkplatz abgestellt. Als er ihn gegen 13.05 Uhr dort wieder abholen wollte, war er verschwunden. An dem rund 500 Euro teuren Elektrofahrzeug ist das Versicherungskennzeichen "297-NIN" angebracht. Der E-Scooter wurde inzwischen mehrfach gesehen, wie er von einem jungen Menschen gefahren wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Dieb oder zum Verbleib des Rollers machen können, sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: VW am Rewe zerkratzt -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter an einem VW Fox zurückließ. Der schwarze Kleinwagen stand am Dienstag, zwischen 12.00 Uhr und 13.10 Uhr, auf dem Parkplatz des Rewe in der Naunheimer Straße. Hinweise zum Täter nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Nauborn: gegen geparkten Citroen gedotzt und abgehauen -

In der Langenberger Straße beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer am Freitagabend einen dort geparkten Citroen. Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach einem weißen Kleinwagen. Um kurz vor 22.00 Uhr schreckte ein lauter Knall Anwohner auf. Als sie nachschauten, nahmen sie einen weißen Kleinwagen wahr, der sich schnell von der Hausnummer 40 aus davonfuhr. Direkt vor dem Haus parkte ein schwarzer Citroen Berlingo, mit dem der flüchtige Unfallfahrer im weißen Kleinwagen offensichtlich kurz zuvor zusammengestoßen war. Die Schäden an dem Citreon belaufen sich auf mindestens 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder einem weißen Kleinwagen, der einen frischen Unfallschaden aufweist, nehmen die Wetzlarer Ermittler unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Braunfels: Radfahrer flieht nach Unfall bei Benefiztour / Polizei sucht Zeugen -

Eine Verkehrsunfallflucht unter zwei Radfahrern im Rahmen einer Benefizradtour beschäftigt derzeit die Wetzlarer Polizei. Am Samstagmittag, gegen 12.00 Uhr, war der 61-jährige Ehringshäuser im Rahmen der Benefizradtour auf der Landstraße von Braunfels in Richtung Lahnbahnhof unterwegs. In einer Kurve habe der flüchtige Radfahrer das Heck seines Rades berührt, worauf er ins Straucheln geriet und stürzte. Der verursachende Biker setzte seine Fahrt in Richtung Lahnbahnhof fort. Durch den Sturz trug der 61-Jährige Schürfwunden an Ellbogen sowie eine Wunde am Kopf davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung - anschließend wurde der Ehringshäuser im Wetzlarer Krankenhaus ambulant behandelt. Die Schäden an seinem Fahrrad können noch nicht beziffert werden. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der gesuchte Radfahrer die Folgen des Zusammenstoßes falsch einschätzte und deswegen weiterfuhr. Er wird gebeten sich bei der Wetzlarer Polizei zu melden. Zudem bitten die Unfallfluchtermittler weitere Zeugen des Radfahrunfalls sich unter Tel.: (06441) 9180 bei ihnen zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

