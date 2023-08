POL-FR: Ibach: Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 15.08.2023, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Weil am Rhein-Friedlingen zu einem Brand. Kurz nach 08:00 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Alle anwesenden Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Drei Personen kamen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus, darunter zwei Feuerwehrangehörige. Wenn überhaupt ...

mehr