Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Brand in Mehrfamilienhaus - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 15.08.2023, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Weil am Rhein-Friedlingen zu einem Brand. Kurz nach 08:00 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Alle anwesenden Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Drei Personen kamen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus, darunter zwei Feuerwehrangehörige. Wenn überhaupt dürften sie nur leichte Rauchgasintoxikationen davongetragen haben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war das Feuer in einer der neun Wohnungen des Hauses ausgebrochen. Das Feuer griff schnell auf eine zweite über. Diese beiden Wohnungen brannten komplett aus. Die Löscharbeiten dauerten den ganzen Morgen an. Das Haus ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Stadtverwaltung kümmerte sich um eine anderweitige Unterbringung der Bewohner. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400000 Euro. Die Feuerwehren Weil am Rhein und Lörrach waren mit rund 70 Einsatzkräfte vor Ort, der Rettungsdienst mit ca. 25 Einsatzkräften, das Technische Hilfswerk, das Ordnungsamt und die Polizei mit mehreren Streifenwagenbesatzungen. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

