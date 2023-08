POL-FR: Maschinenbrand in Metallfirma

Freiburg (ots) - Als unbelehrbar erwies sich ein stark alkoholisierter Mann in der Nacht zum Dienstag, 15.08.2023, in Lörrach. Gegen 02:30 Uhr war der 40-jährige aus einer Bar verwiesen worden. Hierüber führte er Beschwerde, was ein Polizeieinsatz auslöste. Die Überprüfung der Polizei ergab keinerlei Hinweise auf Straftaten. Dem deutlich alkoholisierten Beschwerdeführer wurde abschließend untersagt, mit seinem ...

mehr