Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Streit zwischen zwei Gruppen löst größeren Polizeieinsatz aus

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 14.08.2023, hat in Lörrach der Streit zwischen zwei Personengruppen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz vor 22:00 Uhr war über Notruf die erste von mehreren Meldungen eingegangen. Der Streit verlagerte sich über mehrere Schauplätze in der Innenstadt bis zum Bahnhof, wo die zwei Gruppen von Männern von den Einsatzkräften getrennt werden konnten. Auslöser des Streites war ein mutmaßlich gestohlenes Handy. Währenddessen soll es auch zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen sein. Weder der Verbleib des gesuchten Handys noch der des Messers konnte geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. Im Einsatz waren mehrere Streifenwagenbesatzungen der Landes- und Bundespolizei.

