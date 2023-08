Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Verkehrsunfall auf der B 34 - zwei Leichtverletzte- Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 14.08.2023, kam es auf der B 34 in Höhe der Einmündung nach Klettgau-Rechberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 23-jährige Hyundai-Fahrerin war aus der dortigen Einmündung auf die bevorrechtigte Bundesstraße nach links eingebogen und hierbei mit einem aus Richtung Erzingen kommenden VW zusammengestoßen. Der VW überschlug sich in der Folge mehrmals und kam abseits der Fahrbahn zum Stillstand. Sowohl die Hyundai-Fahrerin als auch der 58 Jahre alte VW-Fahrer verletzten sich leicht und kamen in umliegenden Krankenhäuser. Im Hyundai blieb die Beifahrerin unversehrt. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden in Höhe von jeweils 30000 Euro. Im Einsatz waren der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber, die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und die Polizei mit zwei Streifenwagenbesatzungen. Die Bundesstraße war während den Rettungs- und Bergemaßnahmen komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell