POL-FR: Rheinhausen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend, 13.08.2023, gegen 22 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Blumenstraße in Rheinhausen ein dort ordnungsgemäß am Straßenrand geparktes Fahrzeug erheblich.

Offenbar kam der Unfallverursacher von der Gegenfahrspur nach links ab und kollidierte mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Seat.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Sachschaden dürfte bei rund 6000 Euro liegen.

Hinweise zum Unfallverursacher gibt es bislang nicht. Er dürfte im Bereich seiner Linken Front stark beschädigt sein.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

