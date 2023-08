Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Gaststätte - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Neuenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12.08.2023 brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in Neuenburg ein. Hierbei wurde der Gastraum betreten und Bargeld entwendet. Die Höhe des Diebstahls- und Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Nach dem die Tatverdächtigen im Laufe des Tages erneut die Gaststätte aufsuchten und von Zeugen erkannt wurden, konnten sie durch verständigte Polizeikräfte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Ob die beiden Tatverdächtigen auch für andere Straftaten in Frage kommen, ist derzeit Teil der Ermittlungen.

RM / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell