POL-PDPS: Raubüberfall am Ortsrand - Zeugen gesucht

Leimen (ots)

Am Freitag befüllte ein Angestellter der Firma Tobaccoland einen Automaten in der Schillerstraße. Im Anschluss, gegen 10:20 Uhr, fuhr er in Richtung Merzalben, drehte aber kurz nach dem Ortsausgang in Höhe der Glascontainer an der Abzweigung Goethestraße, um eine kurze Pause zu machen und umzuladen. Plötzlich kamen drei maskierte Männer mit dunklen Kapuzenpullis aus dem dortigen Waldweg. Sie pressten ihn gegen das Auto und drückten ihm einen spitzen Gegenstand in den Rücken. Die Täter öffneten zwei Wertgelasse mit dem Schlüssel und entwendeten eine fünfstellige Bargeldsumme. Drei Pakete mit Zigaretten der Marken, Marlboro, John Player und Lucky Strike im Gesamtwert von circa 5000 Euro wurden ebenfalls geraubt. Die Männer entfernten sich zu Fuß wieder in Richtung des Waldweges.

Möglicherweise ist jemandem vor oder nach der Tat in Leimen und Umgebung ein verdächtiges Fahrzeug oder verdächtige Personen aufgefallen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

