POL-PDPS: Verkehrsrowdy

Merzalben (ots)

Am 12.07.23 gegen 17:00 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die Hauptstraße durch Merzalben in Fahrtrichtung Clausen. In Höhe einer Engstelle (parkendes Fahrzeug und Anhänger) kam diesem ein PKW entgegen, der den Vorrang missachtete, weshalb der Motorradfahrer eine Vollbremsung machen musste, die zum Abwürgen des Motors führte. Als er im Begriff war, sein Motorrad wieder zu starten, kam ihm in der Engstelle ein roter Transporter mit Anhänger entgegen. Der Motorradfahrer musste sein Motorrad in Schräglage bringen, um eine Kollision mit dem Transporter zu vermeiden. Da die Durchfahrt dessen dennoch sehr knapp war, klappte er dessen Außenspiegel ein, dass dieser ihm nicht gegen die Schulter schlägt. Der Fahrer des Transporters stieg daraufhin aus, drohte dem Motorradfahrer in englischer Sprache und beleidigte ihn. Wer kann Hinweise zu einem roten Sprinter mit Anhänger geben, vermutlich mit KL-...Kennzeichen und dem Fahrer dessen. Hinweise an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben Tel.: 06333-9270 |piwfb

