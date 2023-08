Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstag kam es gegen 17:05 Uhr auf dem Parkplatz des Action-Marktes in der Homburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Hyundai Kona hatte sein Fahrzeug in einer dortigen Parkbox abgestellt. Links daneben parkte ein silber-grauer Toyota mit ZW-Kennzeichen. Als die Fahrerin des Toyota mit 2 Kindern zum Fahrzeug zurückkehrte, schlug eines der Kinder beim Einsteigen in das Fahrzeug die Beifahrertür an den danebenstehenden Hyundai. Hierbei entstand an der hinteren linken Tür des Hyundai ein Streifschaden von ca. 200 EUR. Nach Angabe eines Zeugen muss die Fahrerin die Verursachung des Schadens bemerkt und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) erbittet sachdienlich Hinweise. |pizw

