POL-PDPS: Pirmasens - Wechselseite Körperverletzung in der Zeppelinstaße

Eine 23-jährige Frau teilte am 05.08.2023, gegen 03:35 Uhr, auf hiesiger Dienststelle mit, dass sie - bei dem Versuch einen Streit zwischen zwei ihr unbekannten Personen im Bereich der Messehalle zu schlichten - von einer der beiden Personen ins Gesicht geschlagen wurde. Sie hätte dadurch Schmerzen am Auge erlitten und ihre Brille sei beschädigt worden. Der Täter konnte von der Streife im Rahmen der Fahndung ermittelt werden. Er schilderte den Beamten einen gänzlich anderen Sachverhalt. Nach seiner Darstellung hätte ihn die Frau grundlos geschlagen. Auch er klagte über Schmerzen am Auge, wo eine erkennbare Schwellung feststellbar war. Beide Personen waren mit 1,4 und 2,0 Promille erheblich alkoholisiert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

