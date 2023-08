Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - E-Scooter unter Drogeneinfluss gefahren

Polizei Pirmasens (ots)

Am 04.05.2023, gegen 21:15 Uhr, wurde in der Gasstraße ein E-Scooter festgestellt, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 30-jährige Fahrer erklärte im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle, nicht gewusst zu haben, dass man hierfür ein Versicherungskennzeichen braucht. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der 30-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein freiwilliger Test verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. |pips

